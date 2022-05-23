Фоньини о лишении «Уимблдона» очков: «Ходят слухи, что турнир собирается снизить призовые. Если так, в эти две недели я мог бы отдохнуть с семьей»

прокомментировал решение туров лишить рейтинговых очков в ответ на отстранение россиян и белорусов.

«Я лично говорил с [главой ATP Андреа] Гауденци и его поздравил: ходят слухи, что еще турнир собирается снизить призовые. Если так, то, учитывая мое не очень хорошее отношение к траве, в эти две недели я мог бы съездить с семьей на остров Форментера».

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане

«Уимблдон» отстранил игроков из России и Беларуси. Туры это осудили и назвали дискриминацией