Шварцман о том, почему не смотрит сетки ТБШ: «Иногда забегаешь вперед, задумываешься о другом матче, когда даже не сыграл первый»

объяснил, почему не смотрит сетки «Больших шлемов».

В прошлом году аргентинец проиграл в Париже Рафаэлю Надалю третий раз за четыре года и пошутил, что Больше не хочет играть с ним на этом турнире: «Я хочу сыграть, возможно, с Ноле. Но не с Рафой».

«Я не видел сетку, поэтому понятия не имею, кто в моей части. Но здесь лучшие игроки, поэтому каждый матч очень сложный. Мне кажется, Рафа в нижней части, так что его не будет. Но я не уверен. Так что я не знаю, близко он ко мне или нет.

Сейчас соцсети все усложнили. Если решил не смотреть, то в итоге кто-то может прислать сообщение с твоей сеткой или вторым или третьим кругом. [Если ты знаешь свою сетку], то иногда забегаешь вперед, задумываешься о другом матче, когда даже не сыграл первый.

Так что если мне нужно посмотреть, то нет проблем. Но я предпочитаю просто идти шаг за шагом. На «Больших шлемах» я предпочитаю делать так. Слишком много матчей и пятисетовиков. Если начинаешь думать, кто дальше, а сам еще не играешь первый сет, это сложно. Так что я предпочитаю не смотреть».

В этом году Шварцман в одной четверти с Надалем и . С сербом он может встретиться в 1/8 финала, с испанцем – в 1/4.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе