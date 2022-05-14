Касаткина, Павлюченкова и Соболенко заявлены на травяной турнир в Хертогенбоше

Опубликована заявка травяного турнира WTA 250 в Хертогенбоше, который пройдет 6-12 июня.

В Нидерландах планируют выступить:

Полностью список здесь.

В этом году большая часть травяного сезона пройдет без участия россиянок и белорусок из-за отстранения от турниров в Великобритании, в том числе от «Уимблдона».

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