Касаткина, Павлюченкова и Соболенко заявлены на травяной турнир в Хертогенбоше

Опубликована заявка травяного турнира WTA 250 в Хертогенбоше, который пройдет 6-12 июня.
В Нидерландах планируют выступить:
- Арина Соболенко;
- Анастасия Павлюченкова;
- Дарья Касаткина;
- Людмила Самсонова;
- Вероника Кудерметова;
- Екатерина Александрова;
- Александра Саснович;
- Анна Калинская.
Полностью список здесь.
В этом году большая часть травяного сезона пройдет без участия россиянок и белорусок из-за отстранения от турниров в Великобритании, в том числе от «Уимблдона».
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