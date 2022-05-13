Кори Гауфф: «Мой младший брат болеет за Жабер. Он называет себя черным Онс Жабер»

Кори Гауфф рассказала, что ее младший брат Коди болеет за Онс Жабер.
«Любимая теннисистка моего брата, кроме меня, надеюсь, – Онс Жабер (смеется). Он называет себя черным Онс Жабер.
Он не занимается теннисом, но когда мы играем, постоянно делает укороченные. Он называет дропшоты змеиным шаром. Когда мы играли с ней пару раз, он просил меня остерегаться змеиного шара.
Ему правда нравится наблюдать за игрой Онс».
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Боролась с лишним весом, нервами и собственным талантом почти 10 лет – а теперь Онс Жабер топ. И пишет историю арабского тенниса
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