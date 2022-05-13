Кори Гауфф: «Мой младший брат болеет за Жабер. Он называет себя черным Онс Жабер»

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Кори Гауфф рассказала, что ее младший брат Коди болеет за Онс Жабер.

«Любимая теннисистка моего брата, кроме меня, надеюсь, – Онс Жабер (смеется). Он называет себя черным Онс Жабер.

Он не занимается теннисом, но когда мы играем, постоянно делает укороченные. Он называет дропшоты змеиным шаром. Когда мы играли с ней пару раз, он просил меня остерегаться змеиного шара.

Ему правда нравится наблюдать за игрой Онс».

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Боролась с лишним весом, нервами и собственным талантом почти 10 лет – а теперь Онс Жабер топ. И пишет историю арабского тенниса

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