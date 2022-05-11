Британский депутат о конфликте АТР с «Уимблдоном»: «Федерер и Надаль должны признаться – они не хотят, чтобы Путин оступился, или их это вообще не волнует?»

Британский депутат Крис Брайант призвал Роджера Федерера и Рафаэля Надаля высказаться о ситуации на Украине. Федерер и Надаль входят в Совет игроков ATP, который накануне поддержал идею лишения «Уимблдона» рейтинговых очков за отстранение россиян и белорусов.

«Федерер и Надаль должны признаться – они не хотят, чтобы Владимир Путин оступился, или их это вообще не волнует? Мужской тур ведет себя возмутительно. Они будто и не слышали, что происходит на Украине, или им все равно».

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