Кириос о депрессии: «Мне казалось, что я постоянно подвожу людей. Я чувствовал себя никчемным, на каком-то этапе возненавидел свою жизнь»

высказался о критиках.

«Сейчас легко открыть телефон, соцсети, твиттер, инстаграм, зайти в сообщения и комментарии и увидеть кучу негатива. Можно не обращать внимания, но подсознательно это все равно попадает в твой мозг, и приходится иметь дело с критиками.

Я постоянно с этим сталкиваюсь. Просто люди думают, что тыкать пальцем, оскорблять кого-то или отпускать расистские комментарии – это приемлемо в наше время, а я считаю, что это совершенно неприемлемо. Остается только использовать это как мотивацию, но легче сказать, чем сделать. Люди говорят о тебе гадости и плохо поступают. Их достижения не идут ни в какое сравнение с тем, чего добиваешься ты. Нужно попытаться выбросить их из головы, использовать их как мотивацию и держаться за близких людей, которые постоянно посылают тебе позитивную энергию.

Это большая проблема общества. Каждый думает, что должен вставить свои пять копеек про чью-то жизнь. Вы не живете их жизнью, так откуда вам знать, что люди должны делать или как они себя чувствуют, какие проблемы решают. Если обрести внутреннее спокойствие, не придется угождать кому-то еще – результаты придут сами. У людей всегда будут мнение».

Также австралиец высказался о депрессии, которую пережил три года назад.

«Все было очень серьезно, вплоть до селф-харма, и это ненормально. Мне кажется, я оттолкнул всех, кому был небезразличен, не общался, просто закрылся от реальной жизни и пытался справиться и решить проблемы в лоб.

Я много злоупотреблял алкоголем, наркотиками, и это вышло из-под контроля. Сейчас я почти не пью – буквально бокал вина за ужином. Первым делом мне нужно было немного привести себя в порядок, а потом наладить отношения с семьей и перейти на более здоровый образ жизни: диета, хороший сон, больший объем тренировок, вот и все. Я думаю, что ковид мне очень в этом помог.

Мне казалось, что я постоянно подвожу людей. Если честно, я чувствовал себя никчемным, мне было не по себе, на каком-то этапе я возненавидел свою жизнь».

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