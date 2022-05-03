Новак Джокович: «Надаль перестал быть №1 для моего сына, теперь Алькарас его фаворит»

Новак Джокович рассказал, что Карлос Алькарас стал кумиром его шестилетнего сына Стефана.

«Карлос – замечательный человек, он мне очень нравится, я его очень уважаю. Сегодня я впервые потренировался с ним, хотя видел его в прошлом году в туре. Его путь абсолютно невероятный.

То, чего он добился в таком возрасте, хорошо не только для Испании, но и для всего мира. Он уже большая звезда. У него есть все, чтобы быть большим чемпионом.

С недавних пор Надаль перестал быть №1 для моего сына, теперь Алькарас его фаворит. Они оба ему очень нравятся. Он имитирует их игру, форхенд и эмоции Надаля, это очень красиво».

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