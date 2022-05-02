Монфис о 17 поражениях от Джоковича: «Этот парень лучше меня, вот и все. Но каждый матч – это возможность победить, я стараюсь делать выводы»

прокомментировал, что 18-й раз сыграет с . Они встретятся во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Сейчас счет 17:0 в пользу серба.

«Меня ждет серьезное испытание. Я никогда не обыгрывал его в ATP-туре. Я только вхожу в ритм, и это забавно, потому что он тоже, но у него больше матчей на грунте, чем у меня (Мадрид – первый грунтовый турнир для француза – Sports.ru). Я постараюсь принимать на корте верные решения, чтобы попытаться его обыграть.

Этот парень лучше меня, вот и все. Но каждый матч – это возможность победить, я стараюсь делать выводы. Он может обыграть меня завтра, и, возможно, в Риме, и на , а потом, возможно, я смогу обыграть его один раз».

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