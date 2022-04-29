Радукану о расставании с Бельцем: «Я стараюсь четко понимать, над чем хочу работать, зачастую это лично мои идеи»

Эмма Радукану рассказала о своих планах после завершения сотрудничества с Торбеном Бельцем. Немец тренировал чемпионку US Open с конца прошлого сезона.

«Торбен – отличный парень. Мне нравилось проводить с ним время на корте и вне его. Он один из самых приятных людей, которого я когда-либо встречала, поэтому я с трудом пошла на этот шаг.

Было полезно поработать с ним эти полгода, мне был очень нужен человек с опытом в WTA-туре. Но за последние несколько недель я поняла, в каком направлении нужно двигаться. Я провела несколько матчей против серьезных соперниц и осознала, что мне нужно кое-что другое.

Думаю, в дальнейшем я буду уделять больше внимания спаррингам. Проведя какое-то время в туре, я поняла, что мне просто нужно привыкнуть к той скорости, с которой играют эти девушки. Мне кажется, в четвертьфинале Штутгарта против Швентек первые несколько геймов я просто привыкала к скорости мяча и поэтому не смогла быстро войти в игру.

Мне нравится комбинировать. Я стараюсь четко понимать, над чем хочу работать, зачастую это лично мои идеи».

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