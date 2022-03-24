Эмма Радукану: «Я хочу играть как можно дольше. Мне всего 19, я только пришла в тур»

ответила, как долго хочет играть в туре. Она рассказала об этом в контексте того, что приняла решение завершить карьеру в 25 лет.

«Я хочу играть как можно дольше. Мне всего 19, я только пришла в тур и довольно молодая.

Я хочу играть до 30. Если честно, посмотрим, как будет и как долго продлится моя карьера».

Также она прокомментировала, что в 2014-м Барти сделала двухлетний перерыв в карьере, после которого выиграла три «Больших шлема» и была первой ракеткой мира.

«Перенасытиться чем-то одним вредно, это касается любого дела. Этот пример показывает, что после перерыва ты возвращаешься голодной, готовой. По сути она начала с чистого листа, когда вернулась.

Я, например, взяла перерыв на полтора года в 2020-м и вернулась в 2021-м. Потому что мне так хотелось выйти на корт. Я была так голодна до тенниса, прошлым летом у меня были отличные результаты. Да, это просто показывает, что необязательно заниматься одним только теннисом, теннисом, теннисом».

Радукану, выигравшая два матча на первых четырех турнирах сезона, отметила, что ее главная цель – оставаться здоровой.

«Это в некотором смысле процесс. Все, чего я хочу, – завершить свой первый [полный] сезон в туре без травм.

Неважно, буду ли я проигрывать в первом круге каждую неделю, вот моя цель».

Обалдеть, лучшая теннисистка мира завершила карьеру. Эшли Барти всего 25, и она уходит чемпионкой «Шлема»

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