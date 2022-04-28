На турнире в Мадриде новые мячи на корт выносит робот

В Мадриде проходят матчи первого круга турнира WTA 1000.

Новые мячи на корт выносит робопес Yellow.

Во время одного из матчей этот робот сломался, и его пришлось унести с корта.

Появление на турнире таких роботов – часть плана обеспечения безопасности. Одним из партнеров соревнований является охранная компания Prosegur.

Робот будет сообщать о любых ситуациях, связанных с повышенным риском. У него есть возможность видеоанализа и датчики, собирающие данные об окружающей обстановке (например, температуры и газа). Благодаря искусственному интеллекту робот может распознавать подозрительную активность и передавать предупреждение в центр управления. По ночам робот может автономно патрулировать территорию.

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