Швентек об отстранении россиян от «Уимблдона»: «Ответственные лица должны принять единое решение. Но я не знаю, какое правильное»

высказалась об отстранении российских и белорусских игроков от .

«Ситуация становится все более хаотичной. Но мне кажется, что было бы неплохо, если бы все эти органы приняли четкое решение, чтобы не было такого хаоса.

Мне кажется, люди ждут решения от игроков, но нам довольно сложно его принять, потому что мы знаем этих людей. Мы знаем друг друга и проводим в туре столько времени, что кажется, будто мы одна семья.

Конечно, ситуация сложная, и поэтому я думаю, что ответственные лица должны принять единое решение, которое будет действовать в течение определенного времени.

Я не знаю, какое решение правильное, потому что мне 20 лет – и я говорю это не потому, что хочу остаться в безопасном пузыре. Но, если честно, я никогда не занималась политикой и не то чтобы во всем разбираюсь.

Скорее, мне еще нужно учиться, и я понимаю, что мне стоит лучше разобраться в этом вопросе. Поэтому я точно не могу сказать, какое решение лучше. Лучше предпринять какие-то шаги, которые помогут остановить [боевые действия]».

Чемпион «Уимблдона» уверен, что Россию не нужно отстранять, но хочет услышать игроков из Украины. Их позиция известна – нужны ответы на 3 вопроса