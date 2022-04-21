Матч Циципаса с Ивашко прервался из-за протестов болельщиков. Они требовали вернуть деньги за билеты

играет с Ильей Ивашко во втором круге турнира в Барселоне.

Матч начался еще вчера, но неоднократно откладывался и прерывался из-за дождя.

Первоначально встреча была запланирована на корте имени Рафы Надаля, но сегодня этот корт затопило, поэтому теннисисты вышли на второй по значимости – имени Яна Кодеша. Игра возобновилась при счете 5:1 в пользу Циципаса, но ее пришлось прервать после двух розыгрышей из-за протестов болельщиков.

Корт имени Яна Кодеша меньше центрального, поэтому часть зрителей не смогла попасть на матч. Они скандировали «Вон! Вон!» за пределами стадиона, потому что хотели, чтобы матч проходил на центральном корте.

С этими болельщиками поговорил корреспондент Tennis TV. Они были недовольны тем, что теннисисты сыграют больше 60 минут и зрителям не вернут деньги.

Однако позже было объявлено, что всем желающим вернут деньги за билеты на 21 апреля. Стадион поаплодировал этому сообщению, и матч возобновился.

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