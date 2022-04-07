Тим сдал отрицательный тест на ковид, но снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

сообщил, что выздоровел от коронавируса.

«Небольшое обновление: у меня наконец отрицательный тест, и я чувствую себя намного лучше!

Спасибо за все ваши сообщения! Я очень их ценю! 🙏🏻

Я собираюсь пройти обследование, чтобы вернуться в строй!» – написал австриец в твиттере.

Он снялся с «Мастерса» в Монте-Карло, который пройдет на следующей неделе. Его место в сетке займет .

Напомним, на прошлой неделе Тим на «Челленджере» в Марбелье вернулся в тур после травмы запястья. Он проиграл свой первый матч с прошлого июня, а на следующий день сообщил о положительном тесте.

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