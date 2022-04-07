Бывшая третья ракетка мира в паре: «Алькарас очень похож на Надаля характером, физически, амбициями. Он станет следующим флагманом испанского тенниса»

Капитан сборной Испании в Кубке Билли Джин Кинг и бывшая третья ракетка мира в паре прокомментировала частые сравнения и .

«У нас большие надежды на Карлоса. Разумеется, достижения Рафы впечатляют. Сложно сравнивать их с точки зрения титулов, и это неполезно для Карлоса, но их прогресс в этом возрасте похож. Сам Надаль говорит – и я согласна, – что Карлос очень на него похож. Характером, физически, амбициями. Он не боится говорить, что хочет выигрывать «Большие шлемы» и быть №1. Нашу страну очень радует, что у нас будет замена Надалю в топе рейтинга. Это не значит, что он выиграет 20 «Больших шлемов», но он станет следующим флагманом испанского тенниса.

Мне очень нравится его игра. Она очень отличается от игры Рафы, ничего общего, но у него тоже очень современный теннис: агрессивный, мощный, он хорошо подает и любит выходить к сетке. И ему нравится выступать на крупнейших турнирах. Это делает хороших игроков еще лучше».

Алькарас в 18 лет – уже топище. Взял один из главных турниров и играет почти без слабостей

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