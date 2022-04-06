Карлос Алькарас: «Я готов взять «Большой шлем» и не боюсь говорить об этом открыто»

Чемпион Майами Карлос Алькарас ответил, готов ли он к победе на турнире «Большого шлема».

«Я бы сказал, что готов. Я уверен в себе и физически, и психологически. Может быть, не на «Ролан Гаррос», но я чувствую, что могу выиграть «Большой шлем» в этом году. И не боюсь говорить об этом открыто.

Понимаю, что придется бороться с лучшими – с Рафой, Медведевым, Циципасом, Зверевым, Джоковичем. Они топы и главные фавориты, но я чувствую, что готов к чему-то большему, хотя нельзя загадывать. То же самое с первой строчкой рейтинга. Просто надеюсь, что это произойдет как можно скорее».

Алькарас в 18 лет – уже топище. Взял один из главных турниров и играет почти без слабостей

Алькарас станет великим теннисистом: в детстве он забывал ракетку и дрался с другом за яблоки и грушии

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе