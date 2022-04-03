Ига Швентек: «Всегда очень волнительно возвращаться домой, но там у меня много дел»

Ига Швентек ответила, каково возвращаться домой с тремя титулами и 20-матчевой беспроигрышной серией. В понедельник полька станет первой ракеткой мира.

– Что ж, посмотрим. Я никогда не была в таком положении, поэтому точно сказать не могу. Всегда очень волнительно возвращаться домой, но там у меня много дел. По-другому не бывает, потому что во время соревнований я даже не говорю по телефону. А после турнира есть время наверстать упущенное. Да, в Польше я всегда занятой человек. А какой был вопрос?

– Каково это не проигрывать?

– О, это весело (улыбается). Но в то же время довольно странно, потому что в теннисе мы привыкли проигрывать. Это часть нашей работы. Выигранных турниров обычно гораздо меньше, чем проигранных.

Швентек – новый доминатор: оформила историческую серию крупных побед и станет №1 в мире

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