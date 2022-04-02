Хуберт Хуркач: «Алькарас нереально играет для своего возраста»

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Хуберт Хуркач оценил игру 18-летнего Карлоса Алькараса. Прошлогодний чемпион «Мастерса» в Майами в полуфинале проиграл испанцу на двух тай-брейках.

«Он нереально играет для своего возраста. Невероятно, как он играет, как он борется. Нет, однозначно есть нечто особенное в том, как он играет в этом возрасте.

Серьезно, у него впереди потрясающая карьера. Он безумно хорошо играет.

Он однозначно играл очень умно и проделал большую работу на корте. Он читал игру и хорошо играл».

Алькарас – второй в списке самых молодых финалистов Майами

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