Алькарас – второй в списке самых молодых финалистов Майами

16-я ракетка мира Карлос Алькарас в Майами обыграл Хуберта Хуркача (7:6, 7:6) и впервые вышел в финал «Мастерса».

Алькарас, которому сейчас 18 лет и 11 месяцев, стал вторым в списке самых молодых финалистов Майами. Его обходит только Рафаэль Надаль (в 2005-м вышел в финал в 18 лет и 10 месяцев).

Также испанец стал пятым в списке самых молодых финалистов на «Мастерсах». Моложе него были только 18-летние Майкл Чанг, Ришар Гаске и дважды Надаль.

За титул он сыграет с Каспером Руудом.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе