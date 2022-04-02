Хуркач о поражении от Алькараса: «Недоволен собой. Мог бы сыграть лучше»

Хуберт Хуркач ответил, доволен ли он своей игрой в полуфинале против Карлоса Алькараса. Прошлогодний чемпион турнира в Майами проиграл испанцу на двух тай-брейках.

– Не совсем. Точнее, совсем нет (улыбается). Думаю, я мог бы сыграть лучше. Но он определенно сыграл на очень высоком уровне. Он был хорош на протяжении всего матча.

Я старался изо всех сил, но сегодня он был лучше.

– Что произошло на последнем тай-брейке, где вы набрали всего два очка?

– Карлос выиграл тай-брейк. Он провел пару отличных розыгрышей, а я наоборот допустил несколько ошибок. У меня была возможность что-то изменить, но в итоге я просто все упустил. Так уж случилось.

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