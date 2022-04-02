Карлос Алькарас: «Хочу отнестись к финалу как к первому кругу – чтобы попробовать замаскировать эмоции»

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Хубертом Хуркачем в полуфинале в Майами. Испанец победил 7:6, 7:6 и впервые вышел в финал «Мастерса».

«Меня сейчас переполняют эмоции, о таком обычно мечтаешь в детстве. Приятно выйти в финал здесь, в Майами. Мне нравится играть перед такой замечательной публикой.

Хочу отнестись к этому матчу как к первому кругу – чтобы попробовать замаскировать эмоции. Это точно будет замечательный финал, я постараюсь насладиться игрой.

Я не мог принимать его подачи, но понимал, что борьба будет долгой. Так и вышло – мы дошли до двух тай-брейков. В предыдущих матчах у меня такого не было, но тем не менее я справился. Думаю, это отличная победа».

За титул Алькарас сыграет с Каспером Руудом.

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