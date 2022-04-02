В парном финале в Майами сыграют две россиянки

Вера Звонарева и Лаура Зигемунд вышли в финал турнира в Майами в паре. Они обыграли Екатерину Александрову и Чжаосюань Ян – 3:6, 6:2, 13-11. На чемпионском тай-брейке россиянка и немка отыгрались со счета 4:9.

Звонарева проведет свой 18-й парный финал, она чемпионка 11 парных турниров. Для Зигемунд это будет 11-й финал, у нее семь титулов. Вместе они выиграли US Open-2020.

В другом полуфинале Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс победили Кори Гауфф и Кэти Макнелли – 6:4, 3:6, 10-2.

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