Коккинакис впервые за 7 лет вышел в 1/8 финала «Мастерса»

обыграл в третьем круге турнира в Майами (7:6, 4:6, 7:6).

Австралиец вышел в 1/8 финала «Мастерса» впервые с 2015 года. Тогда он сыграл на этой стадии в Индиан-Уэллс.

Коккинакис, долго боровшийся с травмами, провел всего один матч в 2016-м, пропустил большую часть сезона в 2017-м и 2019-м, вообще не выступал в 2020-м.

Теперь Коккинакис встретится с . Это будет их первый матч друг против друга.

Также Коккинакис продолжает выступление в паре с Ником Кириосом. На отказе Андрея Рублева и Карена Хачанова они вышли в четвертьфинал.

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