Швентек об условиях в Индиан-Уэллс: «Возможно, это был не самый приятный финал, но точно большой опыт»

прокомментировала победу на турнире в Индиан-Уэллс. В финале она обыграла Марию Саккари (6:4, 6:1).

– У вас невероятная статистика в финалах. 12:1 за всю карьеру на уровне и и 10 выигранных сетов подряд. Но можно ли сказать, что этот финал был самым трудным с начала серии? Было очень ветрено.

– Я не спец по быстрой адаптации. Условия невозможно контролировать, поэтому нужно смириться. Но сегодня нужно было побеждать некрасиво, и я чувствовала, что в начале матча мы обе были очень напряжены. Поэтому мне было трудно играть так, как я хотела, по тому плану, который мы разработали.

Но я очень рада, что именно я была стабильнее, потому что в таких условиях самое главное – просто играть в корт. Мне показалось, что Мария много рисковала, подходя к сетке. Конечно, она на меня давила, но все же мне удавалось отвечать. Самым важным было оставаться в розыгрыше и не допускать ошибок. Я не видела статистику, но думаю, что у нас было не так много виннерсов. Так что, возможно, это был не самый приятный финал, но точно большой опыт.

– Год назад вам было трудно найти план Б, когда вы не могли идеально играть в свой теннис. В первые три месяца сезона вы находили решения в матчах и справлялись с вызовами. Можете рассказать об этой перемене?

– Так и есть. Думаю, я просто стала старше и опытнее, потому что несколько лет назад я даже не понимала, как можно радоваться, побеждая некрасиво. Я такая: «Что? Это невозможно».

Но сейчас я хочу использовать опыт других игроков. За последние два года я много смотрела теннис и видела много камбэков и случаев, когда Рафа, например, не играл в свой лучший теннис, но все равно находил решения. Последний матч, который я могу назвать, это поразительный финал . Если честно, я сидела на трибуне, и даже мне казалось, что он вряд ли отыграется, это было просто невозможно. Но он это сделал.

Это урок для всех нас, что мы должны продолжать работать, бороться, искать решения и становиться лучше. Я думаю, что мне очень помог подобный опыт и огромное вдохновение, которое я получаю от других игроков.

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