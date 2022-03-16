Тэйлор Фриц: «Я хочу войти в топ-10. Мой форхенд стал гораздо более опасным»

Теги ATP BNP Paribas Open Тэйлор Фриц Теннис

20-я ракетка мира Тэйлор Фриц рассказал о своих рейтинговых целях. В Индиан-Уэллс американец вышел в четвертый круг, где сыграет с Алексом де Минауром

«Я хочу войти в топ-10. Думаю, мой уровень тенниса стал заметно выше. Поэтому я жду от себя гораздо большего. Еще полгода назад я был 40-м, а сейчас нахожусь между топ-20 и топ-15.

Дело в комбинации вещей, которые я последовательно улучшал в последнее время. Если выделить что-то одно, я назову форхенд. Он стал гораздо более опасным, у меня стали чаще проходить виннеры.

Это то, что нужно моей игре. Форхенд стал приносить больше очков и помогает в решающие моменты. Для меня это очень важное изменение».

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