Ник Кириос: «Я знаю, на что способен. Все зависит от моего отношения. Сейчас я готов отдавать все силы в каждом матче»

прокомментировал выход в четвертый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс после победы над . Ранее он обыграл Себастьяна Баеса и Федерико Дельбониса.

«Это был важный матч. Он отличный игрок, последние два года показывает очень хороший теннис. Но я играл в нужном стиле. Я сейчас очень рад, рядом моя команда и их бесконечная поддержка. Мне удалось хорошо сыграть в решающие моменты.

Я знаю, на что способен. Думаю, все остальные тоже. Все зависит от моего отношения. Я чувствую себя свежим. Я здесь, я рад и готов отдавать все силы в каждом матче.

Я сыграл с тремя довольно сильными соперниками, которые играли очень уверенно, и выиграл три матча в двух сетах. Теперь осталось 16 игроков, показывающих свой максимум. Здесь ты и хочешь оказаться. Я просто хочу двигаться вперед, спокойно играть и сохранять позитивный настрой».

Теперь австралиец поборется с .

«Он офигенный игрок. Он великолепно играет последние полтора года, мощно бьет по мячу. Я играл против него пару, и меня просто потрясло, насколько мощно и непринужденно он может играть».