Кириос впервые с января-2020 обыграл соперника из топ-10

132-я ракетка мира в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс обыграл №8 – 6:4, 6:4.

Для Кириоса это первая победа над игроком топ-10 с января-2020, когда он обыграл на Cup. Всего он 22-й раз обыграл соперника такого уровня (при 34 поражениях).

Из действующих игроков только Фелисиано Лопес (39), Филипп Кольшрайбер (25) и Сэм Куэрри (23) одержали больше побед над топ-10, при этом не побывав в десятке.

Кроме того, Кириос впервые с Australian Open-2020 выиграл три матча подряд.

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