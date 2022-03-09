Индиан-Уэллс (ATP). Медведев попал в четверть с Циципасом, Джокович – в сетке, хотя у него нет разрешения на въезд в США

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Стала известна сетка «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Даниил Медведев получил первый номер посева  и начнет со второго круга, где сыграет с Алексеем Попыриным или квалифаером.

В одну четверть с ним попали Стефанос Циципас (5) и Карен Хачанов (25).

Во второй четверти сетки оказались Рафаэль Надаль (4) и Каспер Рууд (8). В третьей – Александр Зверев (3) и Маттео Берреттини (6).

Андрей Рублев (7) в нижней четверти сетки встретится с Домиником Кепфером или Бенуа Пэром, а Аслан Карацев (22) – со Стивом Джонсоном или Даниэлем Альтмайером. 

Кроме того, в сетке все еще стоит Новак Джокович (2). При этом организаторы турнира пояснили – его участие под вопросом, потому что у него нет разрешения на въезд в страну. Он не привит от коронавируса.

Полностью сетка здесь.

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