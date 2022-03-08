Индиан-Уэллс (WTA). Кудерметова, Касаткина и Самсонова начнут со второго круга, Осака встретится со Стивенс

Стала известна сетка турнира в Индиан-Уэллс, который стартует 9 марта.

Вероника Кудерметова (21), (23) и Людмила Самсонова (28) начнут со второго круга, как и все 32 сеяных.

Екатерина Александрова встретится с обладательницей wild card Эльвиной Калиевой (США).

поборется с Циньвэнь Чжэн, а – с Мисаки Дои.

Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» в первом круге встретится с чемпионкой US Open-2017 Слоун Стивенс. А победительница выйдет на Кудерметову.

Полностью сетка здесь.