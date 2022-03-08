Индиан-Уэллс (WTA). Кудерметова, Касаткина и Самсонова начнут со второго круга, Осака встретится со Стивенс

Теги Вера Звонарева WTA Мисаки Дои Слоун Стивенс BNP Paribas Open Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Наоми Осака Анастасия Потапова Екатерина Александрова Людмила Самсонова Циньвэнь Чжэн Теннис

Стала известна сетка турнира WTA в Индиан-Уэллс, который стартует 9 марта.

Вероника Кудерметова (21), Дарья Касаткина (23) и Людмила Самсонова (28) начнут со второго круга, как и все 32 сеяных.

Екатерина Александрова встретится с обладательницей wild card Эльвиной Калиевой (США).

Вера Звонарева поборется с Циньвэнь Чжэн, а Анастасия Потапова – с Мисаки Дои.

Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Наоми Осака в первом круге встретится с чемпионкой US Open-2017 Слоун Стивенс. А победительница выйдет на Кудерметову.

Полностью сетка здесь.

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