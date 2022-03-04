Барти не сыграет на турнирах в Индиан-Уэллс и Майами

Эшли Барти объявила о том, что пропустит турниры в Индиан-Уэллс и Майами.

«Хочу поделиться новостями о своем графике на ближайшие месяцы. К сожалению, после Australian Open мое тело не восстановилось так, как хотелось бы, и я не смогла должным образом подготовиться к Индиан-Уэллс и Майами. Сейчас я не на том уровне, который необходим для победы на этих турнирах, поэтому я решила их пропустить.

Моя цель – сыграть за свою страну на Кубке Билли Джин Кинг в апреле. Поскольку меня не было на прошлогоднем розыгрыше, я с нетерпением жду, когда снова надену зелено-золотой костюм.

Что еще более важно – это непростые несколько недель в родной Австралии и во всем мире. Все мои мысли с пострадавшими от наводнений в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе, я желаю им всего наилучшего. Украинский народ, особенно мои сверстники в теннисной семье, мы все думаем о вас и надеемся на мир».

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