У WTA впервые за 12 лет появится титульный спонсор. Это крупнейший контракт в истории тура

WTA заключила крупнейший спонсорский контракт в истории тура. Титульным спонсором ассоциации стала компания Hologic, специализирующаяся на медицинских технологиях в области женского здоровья. Компания занимается профилактикой и диагностикой заболеваний, системами визуализации и хирургическим оборудованием.

В Hologic сообщили, что одним из факторов принятия решения стала позиция WTA по делу Шуай Пэн.

Финансовые подробности не разглашаются, но, по заявлению WTA, инвестиции Hologic «окажут значительную поддержку всему туру и всем его участникам». Это касается турниров, призовых и организации тура в целом.

Планируется развивать Hologic WTA Labs – инициативу, направленную на «инновации в области здравоохранения и исследовательские проекты, ориентированные на спортсменок». Ожидается, что в ближайшие месяцы будет объявлено о других совместных проектах. Например, действующие и бывшие игроки WTA будут делиться личными историями, подчеркивающими важность профилактических обследований.

В 2005 году WTA подписала с Sony Ericsson контракт о титульном спонсорстве на сумму 88 миллионов долларов. Он истек в конце 2010-го, и с тех пор у тура не было титульного спонсора.

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