Ник Кириос: «Медведев сейчас остается лучшим игроком в мире, даже несмотря на то, что финал Australian Open выиграл Надаль»

рассказал, как смотрел финал между и .

«Я думал, что в этом матче все против Рафы. Корты были не такие, как ему нравятся. Подача не приносила бы много легких очков, Медведев заставлял бы его играть слишком агрессивно, а подача Медведева все равно эффективна. Когда Медведев выиграл первый сет, а потом второй, я подумал, что Надалю будет очень трудно отыграться.

Я перестал смотреть, когда Рафа проигрывал 2:3, 0:40... А когда проверил счет спустя два с половиной часа, первые мысли были: «Ни ### себе, [что творит] этот парень!» Я думал, что шансов нет... Я никогда не сомневался в Рафе, но что касается разговора о величайшем... Он бесспорно будет величайшим в истории, если выиграет . На данный момент, если он доберется до 22, а у остальных будет по 20, я думаю, что тогда он будет величайшим».

Также он ответил, сказывается ли отсутствие на турнире на значимости титула Надаля.

«Нет, травмы – часть игры, вакцины теперь тоже часть игры... Надаль мог играть только с тем, кто стоял на корте в тот момент. Но я считаю, что Медведев остается лучшим игроком в мире на данный момент, даже несмотря на то, что матч выиграл Надаль. Если Надаль выиграет 22 ТБШ, я думаю, что он бесспорно будет величайшим».

Интеллект, воля и огромное разнообразие оружий – вот что принесло Надалю победу над Медведевым

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