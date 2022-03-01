Ник Кириос: «Медведев сейчас остается лучшим игроком в мире, даже несмотря на то, что финал Australian Open выиграл Надаль»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Australian Open Ролан Гаррос ATP Ник Кириос Даниил Медведев контент Теннис

Ник Кириос рассказал, как смотрел финал Australian Open между Рафаэлем Надалем и Даниилом Медведевым.

«Я думал, что в этом матче все против Рафы. Корты были не такие, как ему нравятся. Подача не приносила бы много легких очков, Медведев заставлял бы его играть слишком агрессивно, а подача Медведева все равно эффективна. Когда Медведев выиграл первый сет, а потом второй, я подумал, что Надалю будет очень трудно отыграться.

Я перестал смотреть, когда Рафа проигрывал 2:3, 0:40... А когда проверил счет спустя два с половиной часа, первые мысли были: «Ни ### себе, [что творит] этот парень!» Я думал, что шансов нет... Я никогда не сомневался в Рафе, но что касается разговора о величайшем... Он бесспорно будет величайшим в истории, если выиграет «Ролан Гаррос». На данный момент, если он доберется до 22, а у остальных будет по 20, я думаю, что тогда он будет величайшим».

Также он ответил, сказывается ли отсутствие на турнире Новака Джоковича на значимости титула Надаля.

«Нет, травмы – часть игры, вакцины теперь тоже часть игры... Надаль мог играть только с тем, кто стоял на корте в тот момент. Но я считаю, что Медведев остается лучшим игроком в мире на данный момент, даже несмотря на то, что матч выиграл Надаль. Если Надаль выиграет 22 ТБШ, я думаю, что он бесспорно будет величайшим».

Интеллект, воля и огромное разнообразие оружий – вот что принесло Надалю победу над Медведевым

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные