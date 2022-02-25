Рублев о том, как еще стоит на ногах: «Не знаю, если честно. Я очень устал»

после выхода в финал в Дубае рассказал, как еще стоит на ногах. Он победил со счетом 3:6, 7:5, 7:6, хотя говорил, что был уставшим еще в начале игры.

«Не знаю, если честно. Я очень устал. Но я постоянно говорю себе бороться – и в итоге в трех матчах подряд я отыгрался с 0:1 по сетам.

Сегодня был момент, когда казалось, что шансов нет, но мне все равно как-то удалось победить. Это невероятно.

Я старался играть агрессивно, когда была такая возможность. Но вы же видели, как он подавал – было невозможно что-то сделать, когда он попадал первым мячом. И у него еще и процент попадания был очень высоким.

Так что я просто старался добраться до тай-брейка и надеялся, что получится один удачный удар или что-то такое. В итоге так и вышло».

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