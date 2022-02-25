Леся Цуренко: «Я живу в Киеве. Больше всего я боюсь, что никогда не смогу вернуться»

Пятая ракетка Украины Леся Цуренко прокомментировала ситуацию на Украине.

– Я очень боюсь за свою семью, не знаю, что делать. Сейчас я очень далеко от своей страны. Больше всего я боюсь, что никогда не смогу вернуться на Украину. Я живу там, в Киеве, и никогда не жила в другой стране. Я люблю этот город. Я вообще не могла представить, что такое случится в моем городе, в моей стране и с украинцами.

– Наверное, теннис вдруг показался таким неважным...

– Да, теннис сейчас кажется абсурдом. Но я знаю, что должна быть сильной. Я должна продолжать играть, чтобы помочь материально своей семье, если война затянется. Я чувствую большую ответственность. Поскольку я далеко от своей страны, все, что я могу сделать, – помочь материально семье, друзьям и, возможно, другим украинцам. Я буду делать свою работу. Это все, чем я могу помочь. Давление сильное.

Вчера президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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