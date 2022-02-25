Надаль о матче с Медведевым в Акапулько: «Все знают, насколько сложным был финал в Австралии. Завтра будет еще одна битва»

прокомментировал победу над Томми Полом в четвертьфинале турнира в Акапулько (6:0, 7:6). Первый сет продлился полчаса, испанец проиграл всего 10 очков. Второй сет длился больше полутора часов.

«Я думаю, что сыграл один из лучших сетов за долгое время. В первом сете я играл потрясающе. В начале второго я допустил пару ошибок, а потом он стал играть все лучше и лучше. Сет получился немного сумасшедшим – с кучей брейков (три у каждого – Sports.ru)».

Также Надаль поделился ожиданиями от полуфинала против .

«Все знают, насколько сложно играть против Даниила. Я знаю, что должен показать свой максимум, если хочу, чтобы у меня были какие-то шансы, и я постараюсь так и сделать. Я должен играть в свою игру.

Все знают, насколько сложным был финал в Австралии. Завтра будет еще одна битва. Я знаю, что он хорошо играет, очень уверенно... С нетерпением жду этого матча».

Матч пройдет в субботу в 7 утра по московскому времени.

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