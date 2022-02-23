«Не хотел продвигать антиваксерскую пропаганду». Монфис – о том, что связал проблемы со здоровьем с вакцинацией

попросил не использовать его для антиваксерской пропаганды.

Ранее француз написал, что снимается с матча Кубка Дэвиса из-за проблем со здоровьем, «наверное, возникших после третьей дозы вакцины».

Позже Монфис пояснил свое сообщение: «После нескольких обследований врачи выдвинули гипотезу о возможных причинах моего состояния. Но точные причины неизвестны, и даже врачи не могут ничего сказать определенно.

Я просто хотел честно вам все рассказать, а не продвигать антиваксерскую пропаганду. Давайте не будем использовать чужие слова в политических целях или для продвижения своих взглядов.

Я не жалею о вакцинации. Пусть каждый делает то, что считает нужным. Сейчас мне все лучше и лучше, и я надеюсь, что буду готов к Индиан-Уэллс.

(Мне лень отвечать каждому хейтеру, как в прошлый раз, но вы меня всегда очень смешите. Спасибо за это 😃🔥)».

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