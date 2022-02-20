Феликс Оже-Альяссим: «Надеюсь, что в течение года закреплюсь в топ-8 или даже в топ-5»

рассказал, чего хотел бы добиться в ближайший год. Сегодня №9 рейтинга проиграл Андрею Рублеву в финале в Марселе и ответил на вопрос, на какой строчке рейтинга хотел бы вернуться на этой турнир.

«Надеюсь, что поднимусь повыше, но я понимаю, что сейчас даже на одну позицию подняться будет очень сложно. Нужно осознавать, что выше меня стоят очень классные игроки.

Но я убежден, что мое место среди лучших. Когда психологически и физически со мной все нормально, я могу бороться с любым.

И надеюсь, что в течение года закреплюсь в топ-8 или даже в топ-5».

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