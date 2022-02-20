Рублев о победе над Оже-Альяссимом в финале Марселя: «В конце прошлого года и начале этого он стал одним из сильнейших игроков мира»

прокомментировал победу на турнире в Марселе. В финале он обыграл – 7:5, 7:6. Во втором сете он подавал при счете 5:4, но проиграл гейм под ноль, и в итоге ему пришлось отыгрывать сетбол при счете 5:6.

«С самой первой встречи с Феликсом в Умаге, по-моему, в 2018-м все наши матчи были драматичными, трехсетовыми, всегда был минимум один тай-брейк. И в конце прошлого года и начале этого он стал одним из сильнейших игроков мира. Было очень приятно разделить с ним корт и провести такой финал.

Со счета 5:4 во втором сете он начал играть лучше, и я уже думал, что будет третья партия (усмехается). Но мне удалось тоже повысить свой уровень. Концовка была сложной».

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