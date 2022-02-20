Азаренко о Путинцевой: «Ей нужен психиатр»

сказала, что «нужен психиатр». Она раскритиковала представительницу Казахстана за поведение по ходу первого круга в Доху.

Путинцева вела 4:0 в третьем сете, упустила преимущество, потом повела 5:4 и взяла медицинский перерыв.

«Перед моей подачей? Она может так сделать? И что с ней? Пусть ждет, пока я подам.

Она бросила ракетку раз семь, а мне за одно слово дали предупреждение. За первое же – я потом еще сказала. А она бросила ракетку раз семь. (Судья показывает четыре пальца). Четыре? То есть четыре можно?

Ей нужен тренер-психолог. Ей нужен психиатр», – сказала Азаренко судье.

После этого Путинцева дошла до матчбола на приеме, но Азаренко его отыграла и сделала счет 5:5. В следующем гейме белоруска сделала брейк, а потом довела матч до победы – 5:7, 6:2, 7:5.

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