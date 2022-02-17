Де Минаур подозревается в покупке поддельного ковид-паспорта (AFP)

32-я ракетка мира Алекс де Минаур, живет и тренируется в Испании, подозревается в покупке поддельного ковид-паспорта, сообщает информационное агентство AFP.

«Мы можем подтвердить это имя», – заявили источники агентства. Утверждается, что в число возможных покупателей поддельных ковид-паспортов также входят другие спортсмены и общественные деятели.

На этой неделе испанская полиция завершила второй этап операции «Дженнер», направленной на испанскую часть организации, предлагавшей поддельные ковид-паспорта ПЦР-тесты.

В ходе расследования выяснилось, что руководители организации находились во Франции.

За два этапа было арестовано 11 человек, обвиняемых в преступлениях, связанных с «поддельными документами и угрозой общественному здоровью», а «2 200 человек находятся под следствием за получение ковид-паспорта обманным путем».

Организация предлагала поддельные ПЦР-тесты примерно за 50 евро, а также поддельные ковид-паспорта, для продажи которых создали два типа клиентских сетей. Первая «просила около 200 евро за получение поддельного документа». Вторая – для людей «с большей покупательной способностью» – предлагала заплатить «1 000 евро за внесение в реестр с полным графиком прививок».

По данным полиции, что для получения доступа к этому реестру сеть могла нанять медицинский персонал, также расследуется возможная кража кодов доступа.

Платежи за поддельные документы проходили в криптовалюте «через счета, открытые в третьих странах».

Операция продолжается, на заключительном этапе полиция планирует «арестовать главных членов организации».

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