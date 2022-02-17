Де Минаур опроверг, что находится под следствием: «Мое имя связано с этой историей лишь потому, что я был пациентом больницы, предоставлявшей поддельные сертификаты»

32-я ракетка мира Алекс де Минаур опроверг, что подозревается в покупке поддельного ковид-паспорта.

«Хотел написать короткое сообщение, чтобы избежать недопонимания в связи с информацией о моем сертификате о вакцинации, появившейся в испанских медиа.

Первую дозу вакцины я получил прошлым летом в Лондоне, а вторую – в больнице Ла Пас в Мадриде. Сегодня появились новости о том, что больница находится под следствием за предоставление поддельных ковид-сертификатов некоторым из пациентов. Я хочу заверить на 100%, что сделал вторую прививку и что у меня есть полностью действительная, точная и правдивая запись о вакцинации.

Все вокруг меня, включая мою семью, полностью привиты.

Я никоим образом не нахожусь «под следствием», как об этом говорят, и мое имя связано с этой историей лишь потому, что я был пациентом больницы (как и тысячи других людей)».

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