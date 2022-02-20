Андрей Рублев: «В футбол Медведев играет паршиво. Просто ужасно. Как и я»

рассказал, что «ужасно» играет в футбол. Он сделал это в рамках интервью, по ходу которого его просили назвать лучших в определенных вещах.

В игре с лета

«Роджелио. (Интервьюер спрашивает: «Кто?») Федерер. Роджелио. Как Маэстро Роджелио. Звучит красиво».

В подаче с руки

«Ник [Кириос] или Бублик. Один из них.

Я играл с обоими пару раз. Ник пару раз делал вид, что подаст с руки, но в итоге подавал нормально. А , по-моему, попробовал один раз, когда вел 40:0. Я то очко выиграл, но он потом сделал эйс или что-то такое».

В здоровом образе жизни

«Я не знаю. Я мало знаю, как кто живет за пределами корта. А у тех, про кого знаю, образ жизни не очень здоровый (смеется).

Имена называть не буду, но скажу, что я такой. Отвечу честно».

В соблазнении

«Тоже не знаю. Потому что я не слежу за, как бы это сказать, теннисными романами. Так что я не знаю, кто пытается что-то сделать.

Надо подумать, у кого никого нет. Марат, конечно же. А так все россияне заняты.

И точно должен быть кто-нибудь 60-й, 70-й в рейтинге, кто не очень знаменит, и может без проблем этим заниматься (смеется)».

В помешанности на футболе

«Тим – большой любитель футбола. И он умеет играть. Рафа очень хорошо играет.

Знаю, что Медведев внимательно следит за футболом, но играет паршиво. Просто ужасно (усмехается). Как и я».

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