Акапулько (ATP). Медведев стартует матчем с Пэром, Надаль сыграет с Опелкой, Зверев – с Бруксби

Стала известна сетка турнира в Акапулько, где сыграет Даниил Медведев. Российский №1 получил первый номер посева и стартует матчем против .

В одну половину с Медведевым попали (сыграет с Рейлли Опелкой) и Маттео Берреттини (сыграет с Томми Полом).

В нижней половине сетки оказались действующий чемпион , который поборется с Дженсоном Бруксби, и прошлогодний финалист , стартующий встречей с Ласло Дьере.

Полностью сетка здесь.

Медведев может стать первой ракеткой мира 28 февраля. Что должно произойти?

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