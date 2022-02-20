Акапулько (ATP). Медведев стартует матчем с Пэром, Надаль сыграет с Опелкой, Зверев – с Бруксби

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Стала известна сетка турнира в Акапулько, где сыграет Даниил Медведев. Российский №1 получил первый номер посева и стартует матчем против Бенуа Пэра.

В одну половину с Медведевым попали Рафаэль Надаль (сыграет с Рейлли Опелкой) и Маттео Берреттини (сыграет с Томми Полом).

В нижней половине сетки оказались действующий чемпион Александр Зверев, который поборется с Дженсоном Бруксби, и прошлогодний финалист Стефанос Циципас, стартующий встречей с Ласло Дьере.

Полностью сетка здесь.

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