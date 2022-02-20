Акапулько (ATP). Медведев стартует матчем с Пэром, Надаль сыграет с Опелкой, Зверев – с Бруксби

Стала известна сетка турнира в Акапулько, где сыграет Даниил Медведев. Российский №1 получил первый номер посева и стартует матчем против Бенуа Пэра.
В одну половину с Медведевым попали Рафаэль Надаль (сыграет с Рейлли Опелкой) и Маттео Берреттини (сыграет с Томми Полом).
В нижней половине сетки оказались действующий чемпион Александр Зверев, который поборется с Дженсоном Бруксби, и прошлогодний финалист Стефанос Циципас, стартующий встречей с Ласло Дьере.
Полностью сетка здесь.
Медведев может стать первой ракеткой мира 28 февраля. Что должно произойти?