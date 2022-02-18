Новак Джокович: «Из уважения к Надалю и остальным игрокам я не посмею сказать, что точно выиграл бы Australian Open»

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Новак Джокович прокомментировал то, что мог выиграть Australian Open, если бы его не депортировали.

«В жизни ничего не гарантировано, но с учетом всех обстоятельств я считал, что у меня хорошие шансы в Австралии. На Арене Рода Лэйвера я чувствую себя как дома.

Из уважения к Надалю, который в игре выиграл турнир, и остальным игрокам я не посмею сказать, что точно выиграл бы. Но у меня был хороший шанс».

Также первая ракетка мира прокомментировал свой настрой на будущие турниры.

«Яне знаю, что готовит будущее, но надеюсь на лучшее и чувствую, что у меня еще есть время. Все произошедшее повлияет на мое возвращение в Дубае. Я постараюсь использовать эту энергию, превратить ее в топливо. У меня точно появилась дополнительная мотивация.

Олимпийская медаль, особенно золотая, – всегда моя цель. К сожалению, в прошлом у меня не получалось за нее побороться, но я планирую играть в Париже в 2024-м.

Я много раз обдумывал свой матч со Зверевым в Токио, чтобы понять, что произошло (Джокович упустил сет и брейк в полуфинале – Sports.ru). До этого я играл великолепно, но у меня было ощущение, что я это делаю уже из последних сил».

Только Джокович в топ-100 не привился от ковида. Из-за этого он может пропустить 2 «Шлема» и 5 «Мастерсов»

«Я не против вакцинации, но пока решил не прививаться». Джокович – о пропуске многих турниров и депортации из Австралии

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