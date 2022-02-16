Ястремская о первой за два года победе над топ-10: «У мамы сегодня день рождения, и мне очень хотелось выиграть и послать ей большой воздушный поцелуй»

Украинка Даяна Ястремская прокомментировала победу над третьей ракеткой мира Барборой Крейчиковой во втором круге турнира в Дубае (6:3, 7:6).

«Я воодушевлена и думаю, что это первый турнир за два года, где я выиграла пять матчей подряд, так что для меня это много значит. Больше всего меня мотивировала моя мама – у нее сегодня день рождения, и мне очень хотелось выиграть и послать ей большой воздушный поцелуй.

Мне нравится играть в Дубае, здорово сюда вернуться. Думаю, сейчас многие вещи [в моей игре] заработали как надо. Я просто стараюсь сосредоточиться на своей игре и пытаюсь быть терпеливой и спокойной. Главное — наслаждаться игрой, потому что предыдущие матчи были довольно тяжелыми в психологическом плане. Поэтому я просто позволяю себе делать то, что мне нравится и что приносит удовольствие».

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