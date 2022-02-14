Ник Кириос: «Никто не знает, через что я прошел. Я наносил себе увечья, у меня были мрачные мысли о жизни»

Австралиец Ник Кириос рассказал о психологических проблемах, с которыми сталкивался в жизни.

«Никто не знает, через что я прошел. Я наносил себе увечья, у меня были мрачные мысли о жизни. Но у меня всегда есть опора, и я полностью доверяю миру. Мои близкие – это моя опора.

Несколько лет назад мои отношения с семьей были не самыми лучшими, потому что я постоянно путешествовал и не мог быть с ними.

Я выигрывал, проигрывал, переживал проблемы в отношениях, решал другие проблемы и отталкивал их, потому что чувствовал, что как будто весь мир против меня.

Я оттолкнул всех, кто был рядом со мной, и чувствовал себя отчужденным. Никогда не хочу это больше испытывать.

Семь месяцев в году я в отъезде – каждую неделю новое место. Поэтому, на мой взгляд, теннис такой сложный. То, что иногда происходит в голове, не поддается объяснению.

Физически ты должен быть настоящим животным. Каким еще видом спорта ты занимаешься по три с лишним часа, возможно, семь раз за две недели? Такого не бывает».

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