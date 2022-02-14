Джокович начал 85-ю неделю подряд в качестве №1

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович начал 85-ю подряд и 360-ю в целом неделю в качестве первой ракетки мира.

Сербу принадлежит рекорд мужского тура. На втором месте идет Роджер Федерер, который был №1 на протяжении 310 недель.

Вообще в теннисе дольше Джоковича рейтинг возглавляла только Штеффи Граф – 377 недель.

Джоковичу принадлежит четвертая по продолжительности серия непрерывного пребывания в качестве №1 – 122 недели с 7 июля 2014-го по 6 ноября 2016-го. Его обходят только Иван Лендл (157 недель), Джимми Коннорс (160) и Федерер (237).

Медведев может стать первой ракеткой мира 28 февраля. Что должно произойти?

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе