Каспер Рууд: «Будет здорово сыграть со Шварцманом на его домашнем турнире. С удовольствием погружусь в эту атмосферу»

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Восьмая ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал победу над Федерико Дельбонисом в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе – 6:3, 6:3.

«Я знал, что c Дельбонисом будет тяжелый матч, он всегда хорошо играет на грунте и наносит тяжелые удары. Мы играем в схожем стиле, и сегодня у меня получилось прибавить, когда это было действительно нужно. На протяжении всего матча я действовал стабильно».

Также он поделился ожиданиями от финала против Диего Шварцмана

«Конечно, будет здорово сыграть с Диего на его домашнем турнире. С удовольствием погружусь в эту атмосферу.

Зрители тут, естественно, болеют за аргентинцев, но это нормально. Отмечу, что они также справедливы по отношению ко мне. Когда мы с Федерико проводили хорошие розыгрыши, аплодировали нам обоим».

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