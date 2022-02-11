Бывшая третья ракетка мира Хуан Мартин дель Потро снялся с турнира в Рио, который пройдет на следующей неделе.

На этой неделе аргентинец выступал на соревнованиях в Буэнос-Айресе и после поражения в первом круге объявил, что, скорее всего, больше не сыграет в туре.

В октябре 2018-го дель Потро травмировал колено на «Мастерсе» в Шанхае. С тех пор он восстанавливался после трещины в коленной чашечке и перенес четыре операции.

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