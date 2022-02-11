Шварцман о победе над Муньяром на двух тай-брейках: «Я очень рад, потому что концовка была тяжелой. Он отыграл так много матчболов»

14-я ракетка мира Диего Шварцман прокомментировал победу над Хауме Муньяром во втором круге турнира в Буэнос-Айресе – 7:6, 7:6.

«Я очень рад, потому что концовка была тяжелой. Он отыграл так много матчболов (семь в общей сложности – Sports.ru), провел несколько классных розыгрышей и был близок к тому, чтобы перевести матч в третий сет. Я здорово начал тай-брейк, играл лучше него, но он вцепился и сражался до последнего».

Также он поделился ожиданиями от четвертьфинала против Франсиско Серундоло. В прошлом году он обыграл его в финале этого же турнира.

«Это будет совсем другой матч. Он набрался опыта, год играя на уровне ATP и «Челленджерах». Да, все будет иначе, но мы в любом случае насладимся атмосферой полного стадиона».

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